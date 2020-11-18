«البرهان»: السودان دخل مرحلة جديدة ونحتاج إلى قوات مسلحة قوية

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، أن السودان دخل مرحلة جديدة من مراحل البناء تحتاج إلى قوات مسلحة قوية ومتطورة.جاء ذلك خلال زيارته التفقدية اليوم للقوات الخاصة بمقرها غرب أمدرمان بحضور رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وقادة آخرين، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".وشدد البرهان على اهتمامهم وحرصهم على تطوير القوات الخاصة وإعادة تأهيلها خدمةَ للوطن وجدد ثقته في قدرات وإمكانيات القوات الخاصة، وكذلك عزم القوات المسلحة على تأهيل القوات الخاصة من خلال التدريب وبناء القدرات.وأوضح البرهان أنهم سيعملون جميعًا مع صناع السلام من أجل بناء جيش وطني موحد يمثل كل السودانيين.