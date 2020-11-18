صادرات مصر لسويسرا تتضاعف لـ120 مليون دولار في 8 أشهر

سجلت الصادرات المصرية لسويسرا ارتفاعًا ملحوظًا إلى حدود 120 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020، مقابل 13.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بزيادة قدرها 106.1 مليون دولار خلال عام، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.فى المقابل، ارتفعت واردات مصر من سويسرا لـ 608.5 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 592.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 16 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 17.9 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس 2020 مقابل 20.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.3 مليار دولار، كما تراجع جملة واردات مصر للعالم من 53.2 مليار دولار لـ 43.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.