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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتصر للشرف.. المؤبد لعاطلين قتلا سائق «توكتوك» بالمرج

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:24 م
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، السجن المؤبد لعاطلين بتهمة قتل سائق "توكتوك"، عقب استدراجه بعد تعدي المجني عليه على شقيقة المتهم الثاني، وتهربه منها.

وكشف أمر الإحالة أن كل "أحمد" عاطل، و"سيد.ع"، سائق "توكتوك"، قتلا المجني عليه "علاء.م"، سائق "توكتوك" مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله عقب اكتشاف علاقة المجني عليه مع شقيقة الثاني، وعندما أجبره على الزواج من شقيقته رفض فاتفق مع آخر وقتله.

كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة سائق به عدة طعنات، بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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