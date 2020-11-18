محاكمة 5 محاسبين في الضرائب تسببوا في إهدار 8 ملايين جنيه

أمرت نيابة الأموال العامة، اليوم الأربعاء، إحالة 5 مراجعين ومحاسبين باهدار المال العام، إلى محكمة الجنايات؛ لتورطهم في قضية فساد «التهرب الضريبي».وتبين أن المتهمين حصلوا على هدايا مادية وعينية مقابل الاقرار بصحة الاقرارات الضريبية للممولين، كما أنهم اشتركوا مع آخرين في التهرب الضريبي وارتكاب جرائم ضريبية، ومخالفتهم أحكام القوانين الضريبية رغم أن واجباتهم المهنية تقتضى ضرورة الالتزام بأحكام القانون.وأفادت التحقيقات أن المتهمين تسببوا في ضياع قرابة 8 مليون جنيه على الدولة وتسببوا في ضياعها وإهدارها بمساعدة مموليهم على التهرب الضريبي.استمعت النيابة للمثل القانوني لوزارة المالية الذي قدم المستندات والدفاتر الدالة على تورط المتهمين في تلك الوقائع.وقال إن هؤلاء المحاسبين ساعدوا عملاءهم في التهرب الضريبي من خلال اعتماد اقراراتهم الضريبية، والتلاعب في السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، في محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، على غير الحقيقة.وأن المتهمين قاموا عن طريق التزوير في إخفاء وقائع كانوا يعلمونها أثناء أداء عملهم ولم يُفصحوا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، وأنهم أثبتوا وأقروا بصحة هذه المستندات رغم علمهم أنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على أرباحهم الحقيقية.وأفادت تحريات مباحث الأموال العامة أن المتهمين من العاملين بمصلحة الضرائب حصلوا على منافع وهدايا ورشاوى من الممولين مقابل اخلالهم بمهام عملهم وإهدار المال العام.