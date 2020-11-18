المستفيدون من برنامج الإسكان الاجتماعي لـ «الدستور»: السكن أصبح ميسرًا

رحلة البحث عن شقة من أصعب الرحلات التي يخوضها الشباب قبل تفكيرهم في تكوين أسرة، ولكن هذه الرحلة أصبحت أيسر عن السنوات الماضية، فقبل قيام ثورة يناير 2011 كان يحصل الشاب على شقق الإسكان الإجتماعي بعد مُضي ما يقرب من 6 أو 10 سنوات، ولكن في السنوات الأخيرة لا يمضي أكثر من عام ويحصل الشاب على شقة مكتملة التجهيزات مقابل مقدم يستطيع أغلب الشباب توفيره.واستثمرت الدولة في العامين الأخيرين نحو 54 مليار جنيه، لتنفيذ 202.9 ألف وحدة سكنية، "الدستور" مع الطرح الجديد لشقق الإسكان تواصلت مع بعض المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي.رشا محمد موظفة حكومية، انتقلت للسكن بالقاهرة لتكون قريبة من محل عملها تاركة أهلها في محافظة الغربية، واستمرت رشا لأكثر من 5 سنوات تتنقل من شقة إلى أخرى بحثًا عن الاستقرار في مكان محدد، حتى علمت عن طرح وزارة الإسكان لشقق للشباب بمقدم بسيط تستطيع تدبيره من عملها، وحصلت على الشقة بعد ما يقرب من عامين على التقديم.قالت "رشا" متوسط الإيجارات في القاهرة يصل إلى 2000 جنيه شهريًا، وحصلت على شقة في إسكان الشباب كاملة الخدمات مقابل 500 جنيه، موضحة طلب الحصول على شقة لم يكن ذا إجراءات كثيرة فهي بيانات شخصية مع مفردات المرتب التي حصلت عليها من مقر العمل، وقدمت الأوراق، وبعد أشهر قامت الوزارة بالاستعلام عني.وأشارت "هناك الكثير من زملائي الذين قدموا معي في نفس الإعلان حصلوا على الشقة خلال عام، ولكن التأخر عندي لأن التسليم يكون بأولويات محددة فيكون للرجل العائل أحقية ثم يأتي باقي المتقدمين حسب حاجتهم للشقه، مؤكدة لكنني تسلمت في النهاية الشقه ووضعت بها احتياجات الفرش وسكنت بها ووفرت الكثير من الأموال التي كنت أدفعها مقابل عقود الإيجار الجديدة.وبلغ عدد المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي التي وفرتها الحكومة حوالي 920 ألف مواطن، فيما بلغت فرص العمل المباشرة وغير المباشرة المتوفرة عن برامج الإسكان 770 ألف فرصة عمل، كما تم توفير 202.9 ألف وحدة سكنية ضمن مجهودات توفير متطلبات الحياة الكريمة، منها 146.9 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و26.9 ألف وحدة إسكان (دار مصر)، و18.5 ألف وحدة إسكان تعاوني، و3.8 ألف وحدة إسكان (سكن مصر).حسين إسماعيل شاب في الـ 25 من عمره، ظروفه المادية لم تسمح له بشراء شقة تمليك للزواج، فقرر الحصول على شقة من الشقق التي توفرها الحكومة للشباب، مقابل مقدم يسهل توفيره، وايجار شهري لا يتجاوز الـ500 جنيه.وقال حسين، عشت في مستوى مادي متوسط طوال حياتي، ولكن بعد تخرجي من الجامعة وعملي في مجال الإعلام لم يكن داخلي يسمح بشراء شقة في منطقة جيدة كالتي أعيش بها مع أهلي، فكان السكن الاجتماعي هو الخيار الأفضل لأن الوحدات السكنية التي توفرها الدولة تقع في مناطق جيدة ويسكن بها الكثير من الشباب القريبين من مستواي الاجتماعي والثقافي، فكانت الأفضل من أن أشتري شقة بنفس المقدم الخاص بشقق الإسكان ولكن في منطقة شعبية لا أشبه ساكنيها.وتابع ولأنني لم يكن مُأمن علي في عملي مثلي مثل الكثير من الشباب، فكان هناك بديل وفرته وزارة الإسكان وأحضرت ورقة مفردات دخل من إحدى مكاتب المحاسبة، مشيرًا استلمت الشقة بعد ما يقرب من عام ونصف كاملة التجهيزات، وتزوجت بها.واستثمرت الدولة نحو 54 مليار جنيه، لتنفيذ 202.9 ألف وحدة سكنية، منها إنشاء 146.9 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و26.9 ألف وحدة إسكان متوسط "دار مصر"، ومشروع جنة 5208 وحدات إسكان، ومشروع سكن مصر 3768 وحدة إسكان، و18.5 ألف وحدة إسكان تعاوني، وإنشاء 899 وحدة إسكان بدوي، وتوطين إنشاء 646 وحدة إسكان النوبة.