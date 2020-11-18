ضبط 36 ألف نسخة كتاب دراسى وأغلفة بدون تفويض

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط أكثر من 36 ألف نسخة كتاب دراسى وأغلفة بدون تفويض بداخل إحدى المطابع بالبساتين.وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 36953 نسخة كتاب عربى وأجنبى وأغلفة كتب، جميعها بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية، وذلك داخل (مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بحضور أحد العاملين بها.