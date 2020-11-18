«الداخلية» توضح ملابسات استغاثة سيدة للإفراج عن نجلها بعد إهانته شرطيا

كشفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حقيقة فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول استغاثة سيدة للإفراج عن نجلها الذي أهان شرطي بالجيزة.وأوضحت الأجهزة الأمنية، أنه بالنسبة لما تم نشره على فيسبوك من مقطع فيديو لوالدة سائق "توكتوك" تستغيث للإفراج عن نجلها، مدعيةً تعرضه للإهانة من قِبل رجل شرطة بالتعدي عليه أثناء تنفيذ حملة مرورية بمنطقة العمرانية بالجيزة.بالفحص اتضح أنه أثناء قيام قوة من مرور الجيزة بحملة بشارع ترعة الزمر وأثناء محاولتهم ضبط مركبتان "توكتوك" مخالفتين وبدون تراخيص، قاما سائقيها - لهما معلومات جنائية- بإحداث حالة من الهياج بالطريق العام وأشهر أحدهما سلاح أبيض محاولاً التعدي على القوة، وتم السيطرة عليهما.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق.وتم التأكيد على عدم صحة ما ورد بالإضافة إلى عدم ارتكاب أحد رجال الشرطة ثمة تجاوزات قِبل المتهمين وأن ضبطهما جاء في الإطار القانوني.