وزير العدل يمنح الضبطية القضائية للعاملين في شبكات المرافق ببورسعيد

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الأربعاء، قرارًا بمنح الضبطية القضائية للعاملين بمركز معلومات شبكات مرافق بورسعيد.ونص القرار رقم 5848، الصادر في المنشور بالجريدة الرسمي على أن يخول العاملون بمركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة بورسعيد بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 140 لسنة 1956، بشأن أشغال الطرق العامة وتعديلاته.وجاء في نص المادة الثانية للقرار: «ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره».