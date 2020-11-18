المشدد لـ4 متهمين بقتل شاب في المطرية

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، أحكاما بالسجن المؤبد والمشدد 7 سنوات لـ4 متهمين بقتل شاب بسبب خلافات سابقة بدائرة قسم شرطة المطرية.وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، عن قيام المتهمين "ع. ف" و"س. أ" "ه. ع" و"أ. م"، بقتل المجني عليه، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاحين أبيضين "مطواة وسكينة" وترصدوا للمجني عليه وما أن ظفروا به حتى انهال عليه المتهم الأول طعنا بالسلاح الأبيض قاصدا إزهاق روحه، حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة للشد من أزرة فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس المتهمين وإحالتهم للمحاكمة العاجلة.