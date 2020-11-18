فوز الإكوادور على كولومبيا 6-1 فى تصفيات مونديال 2022

اكتسح منتخب الإكوادور ضيفه منتخب كولومبيا بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولمبيكو أتاهوالبا في إطار الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكاس العالم 2022.سجل سداسية المنتخب الإكوادري كل من روبرت أربوليدا هدفين في الدقيقتين 7 و91، وآنخل مينا في الدقيقة التاسعة، وميكايل استرادا في الدقيقة 32، وكزافييه أرييجا في الدقيقة 39، وجونزالو بلاتا في الدقيقة 78، بينما أحرز خاميس رودريجيز هدف كولومبيا الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 45.الفوز رفع رصيد المنتخب الإكوادوري إلى 9 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، بينما تجمد رصيد المنتخب الكولومبي عند 4 نقاط في المركز السابع.وفِي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة من التصفيات حقق منتخب فنزويلا فوزه الأول في التصفيات على ضيفه منتخب تشيلي بهدفين مقابل هدف.سجل هدفي فنزويلا كل من لويس ماجو في الدقيقة التاسعة وسالومون روندون في الدقيقة 81، بينما أحرز أرتورو فيدال هدف تشيلي الوحيد في الدقيقة 15.وبذلك الفوز ارتفع رصيد فنزويلا إلى 3 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد تشيلي عند 4 نقاط في المركز السادس.