رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فوز الإكوادور على كولومبيا 6-1 فى تصفيات مونديال 2022

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:05 ص
مبادرة الإكوادور
مبادرة الإكوادور وكولومبيا
أ ش أ
طباعة
اكتسح منتخب الإكوادور ضيفه منتخب كولومبيا بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولمبيكو أتاهوالبا في إطار الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكاس العالم 2022.

سجل سداسية المنتخب الإكوادري كل من روبرت أربوليدا هدفين في الدقيقتين 7 و91، وآنخل مينا في الدقيقة التاسعة، وميكايل استرادا في الدقيقة 32، وكزافييه أرييجا في الدقيقة 39، وجونزالو بلاتا في الدقيقة 78، بينما أحرز خاميس رودريجيز هدف كولومبيا الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

الفوز رفع رصيد المنتخب الإكوادوري إلى 9 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، بينما تجمد رصيد المنتخب الكولومبي عند 4 نقاط في المركز السابع.

وفِي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة من التصفيات حقق منتخب فنزويلا فوزه الأول في التصفيات على ضيفه منتخب تشيلي بهدفين مقابل هدف.

سجل هدفي فنزويلا كل من لويس ماجو في الدقيقة التاسعة وسالومون روندون في الدقيقة 81، بينما أحرز أرتورو فيدال هدف تشيلي الوحيد في الدقيقة 15.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد فنزويلا إلى 3 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد تشيلي عند 4 نقاط في المركز السادس.

موضوعات متعلقة

«مذبحة حدائق الأهرام».. شاب يقتل والدته وشقيقته ويطعن زوج أخته

التحالف العربي يُحبط استهداف السعودية بصاروخ طراز «سام 6»

ما هو موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة؟

ضربة قاضية لترامب.. المحكمة العليا ترفض الطعن على نتائج بنسيلفانيا

الصور

image description

بمشاركة 100 طالب.. جامعة أسيوط تقيم ندوة توعوية عن المخلفات الصلبة

image description

رئيس جامعة دمياط: سنضاعف عمالة إنشاءات حرم الجامعة

image description

حملة لإزالة الإشغالات والمرافق برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط (صور)

image description

سناء رزق أمينًا مساعدًا لجامعة دمياط

image description

«تجارة أسيوط» تناقش تفعيل أدوار الشباب في المجال العام

الأكثر قراءة

«مذبحة حدائق الأهرام».. شاب يقتل والدته وشقيقته ويطعن زوج أخته

زوجته «سفاح الجيزة» الأخيرة: أجهضنى بمواد وضعها فى الطعام

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

مزق والدته وشقيقته.. تفاصيل جديدة في مذبحة حدائق الأهرام

إنفوجراف

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

فوز الإكوادور على كولومبيا 6-1 فى تصفيات مونديال 2022

ما هو موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة؟

طيار فرنسي استعراضي يلقى حتفه في حادث بدبي

روبوت يفرض وضع الكمامة والتباعد الجسدي داخل متجر في اليابان

أيام زمان

«غروب الإمبراطور».. المشهد الأخير في حياة أحمد زكي

«مش ممكن».. سر ذعر جيهان السادات من أحمد زكي

الرئيس الراحل وراء اختيار أحمد زكي لتجسيد دوره.. كواليس «البحث عن الذات»

جددت عذابك ليه؟.. مأساة أحمد رامي في الكتابة دون أجر للست

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
أحمد بهاء الدين شعبان
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ثروت الخرباوي
التكفير قرين الجهل
المزيد

الثقافة

عبادة الأحجار عند الساميين.. أحدث مؤلفات المفكر فراس السواح

انطلاق فعاليات مؤتمر «أدب الأطفال ورؤية مصر 2030».. اليوم

الرافدين تصدر كتاب «إشكاليات الذاكرة والسيرة والمغازى»

الليلة.. عرض فيلم «12 عام من العبودية» بمركز الثقافة السينمائية