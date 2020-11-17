الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر ضخمة في المخدرة

تكبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر ثقيلة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية بنيران قوات الجيش والمقاومة اليمنيين ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهة المخدرة، غربي محافظة مأرب.ونقل موقع (سبتمبر نت) عن قائد عسكري ميداني، أن المعارك احتدمت، اليوم الثلاثاء، في ميمنة وميسرة الجبهة تزامنًا مع ضربات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت التعزيزات العسكرية للميليشيا الانقلابية، في مفرق هيلان وخط جبل صلب.وأكد الموقع أن المعارك والضربات الجوية أوقعت عشرات من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا المتمردة، المدعومة من إيران، واصفًا خسائر الميليشيا بالثقيلة والتي ما زالت تتلقى الهزائم الكبيرة على يد قوات الجيش اليمني.وتشهد جبهات القتال في غربي مأرب في المخدرة وصرواح معارك شرسة، وبمشاركة فاعلة من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي استهدفت تعزيزات وآليات الميليشيا الانقلابية، موقعة في الميليشيا الخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح.