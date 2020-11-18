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منوعات

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 18-11-2020

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:44 ص
الكتاكيت
الكتاكيت
هبه محمد
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تعتبر أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الأربعاء 18-11-2020 من الخدمات اليومية لدى المواطنين التي يبحث عنها حاليًا، ولذلك يعرض لكم «الدستور» كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة عن أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الثلاثاء 17-11-2020، والتي تشمل «أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدي - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات».

وفي سياق متصل، أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، استقرار أسعار الدواجن اليضاء والبلدي وأيضًا أسعار الكتاكيت في الاسواق، حيث سجلت أسعار الساسو 33 جنيهًا، والأوراك 25 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا.

ونعرض بالتفصيل أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الأربعاء 18-11-2020.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء 18-11-2020
1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء 18-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.

2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الأربعاء 18-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الساسو بالأسواق ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.

3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الأربعاء 18-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت البلدي بالأسواق من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.

4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الأربعاء 18-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأهالي بالأسواق مابين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.

5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الأربعاء 18-11-2020، يتراوح سعر كتكوت الشركات بالأسواق مابين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.

أعلن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، عن أستقرار أسعارالكتاكيت في الاسواق اليوم الأربعاء 18-11-2020 في مصر، وذلك في جميع الشركات الكبرى مثل " الوادي - الوطنية - القاهرة "، وتتراوح أسعارالكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 18-11-2020 من 8.75 جنيه إلى 11 جنيه للفرخ الواحد، بعد أن كانت من 7.75 جنيه وذلك أقل سعر إلى 9.75 لأعلى سعر، وذلك للشركات العاملة في سوق الكتاكيت، وتراجع سعر البيع بقيمة 75 قرشًا في الأسواق الشعبية إلى 7 جنيهات لأقل سعر.

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