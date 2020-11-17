رئيس وزراء العراق ووزير خارجية أمريكا يبحثان مستقبل العلاقات بين البلدين

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تطور الأوضاع في المنطقة.وبحث الاتصال، أيضًا، تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما تطرقا إلى مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء تنامي القدرات العراقية في محاربة الإرهاب.