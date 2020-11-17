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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء العراق ووزير خارجية أمريكا يبحثان مستقبل العلاقات بين البلدين

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:33 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
سميرة إبراهيم
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تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تطور الأوضاع في المنطقة.

وبحث الاتصال، أيضًا، تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما تطرقا إلى مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء تنامي القدرات العراقية في محاربة الإرهاب.

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