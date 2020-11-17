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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

موسكو تعتزم منع مراجعة البيان الروسي الأذربيجاني الأرمني حول كاراباخ

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:00 م
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عزم موسكو منع أي مراجعة للبيان الثلاثي الروسي الأذربيجاني الأرمني، حول كاراباخ.

وقال لافروف - اليوم الثلاثاء -: "لا نرى في الوقت الحالي أي محاولات لإعادة النظر في البيان الذي تم إصداره، وبحسب فهمي، فإن أرمينيا تشهد حاليًا مناقشات صعبة، وقد أعربت الأحزاب الـ17 (الأرمنية) - التي تحالفت من أجل دعم مصالح بلادها - عن معارضتها الحازمة لأية محاولات لمراجعة هذا البيان.. هذا ما ننطلق منه، وسنعمل ما في وسعنا لمنع اتخاذ كهذه محاولات أو لمنع نجاحها إذا اتخذت".

وأعرب عن استغرابه من إعلان ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا حول ضرورة توضيح تفاصيل البيان الروسي الأذربيجاني الأرمني، قائلًا: "شعرت بدهشة عندما سمعت هذا الخبر، فمنذ بدء الجهود التي كانت روسيا تبذلها لإنهاء المرحلة الساخنة من هذا النزاع، كنا نعمل في اتصال وثيق مع شركائنا في رئاسة مجموعة مينسك"، في إشارة إلى المجموعة المعنية بحل النزاع في كاراباخ التي تم تشكيلها من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في العام 1992 والتي تترأسها ثلاث دول هي روسيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وتبنى زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان - الأسبوع الماضي - بيانًا مشتركًا حول وقف إطلاق النار في كاراباخ اعتبارًا من 10 نوفمبر، ونص البيان الذي أذاعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على توقف القوات الأذربيجانية والأرمنية في مواقعها، وإجراء عملية تبادل الأسرى ونشر قوات روسية لحفظ السلام في المنطقة.

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