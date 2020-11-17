مروة ميمي تحصل على مليون جنيه للتصالح في قتل نجلها

كشفت مصادر قضائية لـ"الدستور" أن مروة ميمي مذيعة قناة "النهار" حصلت على مليون جنيه دية تصالح مع المتهمين بقتل نجلها، وتنازلت عن القضية كما وقعت على توكيل بالصلح بينها وبين أهل المتهمين، وتم إثبات التصالح بمحضر الجلسات.كانت محكمة جنح مستأنف الطفل خففت الحكم الصادر على المتهمين بقتل نجل المذيعة من السجن 7 سنوات لـ 6 أشهر، وحضر جلسة النطق بالحكم الدكتور حسنين عبيد والمستشار إسماعيل بركة المحامي وليد محمد المحامي دفاع المتهمين، بعد القضاء بالسجن 7 سنوات للمتهم الأول، وغرامة مالية 100 جنيه، فيما قضت بالسجن 5 سنوات على المتهم الثاني، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.وذكر باقي المتهمين من أصدقاء المتهم والمجني عليه، أن المتهم أمسك بمسدس والده، وفور مشاهدتهم له طلبوا منه خفضه وإبعاده عنهم، إلا أنه قال لهم إنه لا داعي للخوف، موضحا أن السلاح مؤمن، مضيفين أنه في أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، أصابت المجني عليه في رأسه فسقط قتيلا.وتبين من التحقيقات أنه تم القبض على المتهم و5 آخرين من أصدقاء القتيل وأحيلوا إلى نيابة الطفل التي أمرت بحبس المتهم الأول وآخر 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة إخلاء سبيل اثنين آخرين بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وتسليم اثنين آخرين لذويهما.وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أن الطلقة اخترقت رأس المتوفى، محدثة فتحتي دخول وخروج، وأمرت بالتصريح بدفنه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.وقالت الإعلامية مروة ميمي والدة المجني عليه إن نجلها كان بصحبة أصدقائه داخل شقة المتهم الرئيسي "أ.ح" بمنطقة الزمالك، للعب الألعاب الإلكترونية، مشيرة إلى أنه لا أحد حتى الآن يعلم هل واقعة القتل تمت عن عمد أم تمت عن خطأ، لافتة إلى أنهم قدموا كافة المعلومات إلى جهات التحقيق.وأضافت أنها علمت من أصدقاء نجلها المجني عليه أنه فور مشاهدته للمتهم بإمساك السلاح الناري، حاول الاختباء وراء أحد الأبواب ليحتمي به من السلاح الناري الذي كان بحوزة المتهم، وطالب أصدقاء المتهم بعدم اللهو بالسلاح الناري، إلا أنه قال لهم "ما تخافوش بعرف العمرة واضرب كمان"، موضحة أن نجلها أخبره قبل إصابته بالطلاق الناري أنه لا يحب هذا النوع من الهزار والعبث.واختتمت أن المتهم لم يكتفٍ بهذا، بل دخل وراء نجلها ممسكا بالسلاح الناري، وأطلق النار عليه، موضحة أن جهات التحقيق، قامت بأخذ أقوال باقي المتهمين ومن بينهم شقيقة المتهم، والذين أكدوا أن المتهم دخل بالفعل وراء المجني عليه ممسكا بالسلاح الناري، وتم إخلاء سبيلهم فور ذلك، وفق أقوالها.