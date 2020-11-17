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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

إخلاء سبيل «طبيب الزقازيق» بطل واقعة «الاستمناء» في ميكروباص

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:16 م
جريدة الدستور
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أمر قاضى المعارضات بمحكمة قسم ثان الزقازيق، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعى، بكفالة 2000 جنيه؛ في اتهامه بارتكاب "الاستمناء" كفعل فاضح في الطريق العام.

كانت نيابة الزقازيق قررت حبس طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعى، بتهمة قيامه بفعل غير أخلاقى أثناء استقلاله ميكروباص أجرة وتحرر محضر رقم 6583 قسم ثان.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مباحث قسم ثان الزقازيق، بورد بلاغا من طالبة تدعي «ه. ا»، وسائق ميكروباص يتهمان «ع. م» طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي، بقيامه بفعل فاضح، أثناء تواجده بالميكروباص وسط الركاب بغرض التحرش بالمجنى عليها.

انتقلت قوة من الشرطة لمكان الواقعة واصطحبت الطبيب إلى القسم، واتهمته الفتاة بأنه قام بعمل غير أخلاقي أثناء استقلاله ميكروباص أجرة ووقوفه ناحية المقعد الذى تجلس عليه، مضيفة أنها نهرته لكنه لم يستجب ما دفعها لنهره بصوت أعلى.

وآثار ذلك انتباه الركاب والسائق ووقعت مشادات كلامية، فسارع الطبيب بمغادرة الميكروباص، ولحقت به الفتاة وتجمع عدد من المارة بينهم سائق، وقام بالتحفظ عليه حتى حضور الشرطة.

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