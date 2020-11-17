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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

قنصل بريطاني ينقذ طالبة من الغرق في الصين (فيديو)

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:03 ص
قنصل بريطاني ينقذ
قنصل بريطاني ينقذ طالبة من الغرق
وكالا
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انتشر مقطع فيديو لرجل أجنبي يقفز في المياه لإنقاذ طالبة من الغرق على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية مؤخرا.

وذكرت سلطات حكومة تشونجتشينج أن الطالبة الجامعية التي تم إنقاذها سقطت بالخطأ في نهر بينما كانت تتنزه في موقع منظري يوم 14 نوفمبر الجاري في حي جيانغجين ببلدية تشونجتشينج جنوب غربي الصين.

وقفز ستيفن إليسون، القنصل العام البريطاني المعين حديثا في تشونجتشينج والبالغ من العمر 61 عاما، إلى المياه وسبح إليها وأحضرها إلى الشاطئ بالتعاون مع أشخاص كانوا هناك.

وقالت السلطات إنه بفضل عملية الإنقاذ، سرعان ما استعادت الطالبة التنفس واستيقظت.

وبعد وصول إليسون بأمان إلى الشاطئ، زوده السكان المحليون بملابس نظيفة وكوب من القهوة الساخنة.

ووفقا لإليسون، عندما وقع الحادث، كان قلقا من أن تفوت فرصة إنقاذ الفتاة، لذلك قفز في المياه وجلبها إلى الشاطئ دون الكثير من التفكير.

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