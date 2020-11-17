رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تلقي القبض على 3 في «سرقة متحف القبو الأخضر»

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:45 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلن الادعاء العام بمدينة دريسدن شرقي ألمانيا أن الشرطة في العاصمة برلين ألقت القبض صباح اليوم الثلاثاء على ثلاثة مشتبه فيهم في واقعة السرقة التي حدثت في متحف "القبو الأخضر" بدرسدن العام الماضي.

وأوضح الادعاء أنه من المقرر عرض الثلاثة مشتبه فيهم على قاضي التحقيقات خلال اليوم.

وكان متحدث باسم الشرطة في مدينة دريسدن صرح في وقت سابق اليوم بأن الشرطة في برلين فتشت شققا في حي "نويكولن" ببرلين منذ وقت مبكر صباح اليوم، وأن التفتيش له صلة بواقعة السرقة في متحف "القبو الأخضر" بدرسدن.

يذكر أن مجهولين اقتحموا في الـ25 من نوفمبر من العام الماضي المتحف الشهير الذي تم تأسيسه في القرن الثامن عشر في قبو أحد القصور التاريخية في دريسدن، وقاموا بفصل قضبان إحدى النوافذ ثم خلع الواجهة الزجاجية لها.

وعندما دخلوا إلى غرفة المجوهرات قاموا بإحداث ثقوب في أحد صناديق العرض الزجاجية وإخراج المجوهرات الثمينة منها.

تجدر الإشارة إلى أنه تمت سرقة نحو عشرين قطعة مجوهرات من الألماس والأحجار النفيسة من متحف "القبو الأخضر"، والتي تعود إلى عصر الباروك، ومن بينها نجمة وسام النسر الأبيض البولندي والجوهرة الماسية لأنشوطة "زيكسيشر فايسر".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

رسالة إلى «ماكرون» لحل «ذراع الإخوان» فى فرنسا

زوجة سفاح الجيزة تحكي لـ«الدستور» كواليس 9 شهور مع «الرجل الغامض»

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

الصور

image description

حملة لقياس انبعاثات عوادم السيارات بدمياط

image description

لجنة لمعالجة سلبيات مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط (صور)

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

استمرار القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال وصنّاع حكاية «ربع قيراط»: القصة حقيقية.. وندافع عن ستات مصر

منوعات

بعد إعلان النتيجة.. موعد اعادة الانتخابات البرلمانية 2020 المرحلة الأولى والثانية؟

قنصل بريطاني ينقذ طالبة من الغرق في الصين (فيديو)

تزايد مخاوف السمنة لدى المراهقين في بريطانيا

«فاوتشى»: نتائج لقاح موديرنا المضادّ لكورونا «مذهلة»

أيام زمان

«فنجان قهوة بالشطة».. صباح تشرح وصفة سحرية تجعل صوتها جميلًا

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
القس. رفعت فكرى
المغفلة
لواء.حمدى البطران
تطوير الصعيد
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

اكتشاف موقع آثار عمره 5 آلاف عام شرقي الصين

اليونسكو تعارض خطط بريطانيا بإنشاء نفق تحت آثار «ستونهنج» الحجرية

5 شعراء يختتمون أيام الأقصر الشعرية (صور)