السعودية ترسل مساعدات طبية إلى عدن

وصلت إلى مطار عدن الدولي، اليوم الاثنين، شحنة أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من وزارة الدفاع السعودية، وبإشراف من قيادة القوات المشتركة، قوة الواجب المشتركة (802) عدن.وأوضح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور على صالح - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية - أهمية وصول هذه الشحنة الطبية المقدمة من وزارة الدفاع السعودية في دعم القطاع الصحي بالاحتياجات الطبية اللازمة في مختلف التخصصات بالمراكز الصحية، مؤكدا أهمية تضافر الجميع في دعم القطاع الصحي لمساندته في القيام بواجباته الإنسانية تجاه المرضى والجرحى بعدن والمحافظات المحررة.ومن جهتهما، أشار مدير قسم شؤون الجرحى والمشرف على مكتب التنسيق الطبي في عدن الرائد محمد بن بدر الطالب، ومن مركز الإسناد الطبي المشترك، قيادة القوات المشتركة المقدم الفني عصام عدنان بن برهان، إلى أن المساعدات الطبية التي تستهدف كافة المراكز الصحية والمستشفيات المدنية في عدن لعلاج الجرحى والمصابين من الجبهات والمدنيين من المرضى، تأتي ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمختلف المحافظات اليمنية للمساهمة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.وتشمل الشحنة الطبية التي سيتم توزيعها على المستشفيات والمراكز الصحية بعدن، أدوية خاصة بمرضى السرطان والسكري، ومستلزمات طبية لعيادات الأسنان والنساء والولادة، واجهزة نوعية لمرضى حصى الكلى ولقسم العمليات، وعدد من المستلزمات المختلفة للجرحى والمرضى المدنيين.