رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سنة حبس وغرامة 100 جنيه.. تخفيف الحكم على سما المصرى

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:09 م
سما المصري
سما المصري
عادل عبد العال
طباعة
قضت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، حكمًا بتخفيف الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية الصادر بمعاقبة سما المصري بالحبس سنتين وألزمتها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة في الاعتداء على قيم المجتمع المصري إلى سنة وغرامة 100 جنيه.

كان النائب العام قد أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

وإتيانها علانية أفعالًا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتداءها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشاءها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا اِحْتِيَاطِيًّا على ذمة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة» تطلق 4 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» خلال يومين

رسالة إلى «ماكرون» لحل «ذراع الإخوان» فى فرنسا

ماذا طلب محمد صلاح فور وصوله مقر عزل الجونة؟

موعد شهر رمضان 2021

الصور

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

عوض وكيلا لكلية حاسبات ومعلومات بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع صرف صحي بتكلفة 30 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تفتح وحدة «الجاما كاميرا» لتشخيص الأورام

الأكثر قراءة

رسالة إلى «ماكرون» لحل «ذراع الإخوان» فى فرنسا

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» للمواطنين

وزير التعليم: تعطيل الدراسة يتم بقرار سيادى

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

مبتكر لقاح ضد «كورونا» يكشف متى تعود الحياة إلى طبيعتها

العثور على رأس من الرخام للإله اليوناني «هيرميس» وسط أثينا

اليابان تدرس إلغاء احتفال الإمبراطور برأس السنة الجديدة بسبب كورونا

شركة ألمانيا تكشف عن موعد «عودة الحياة لطبيعتها»

أيام زمان

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «في حب عفت» بقاعة آدم حنين بالهناجر

«المدينة تحت المجهر» بجاليري The Arts’ Hub بمدينة الشيخ زايد

افتتاح «سمبوزيوم الخزف الدولي الـ6» بنقابة التشكيليين اليوم

افتتاح «جنة هنا» على مسرح الغد (صور)