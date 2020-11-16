سنة حبس وغرامة 100 جنيه.. تخفيف الحكم على سما المصرى

قضت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، حكمًا بتخفيف الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية الصادر بمعاقبة سما المصري بالحبس سنتين وألزمتها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة في الاعتداء على قيم المجتمع المصري إلى سنة وغرامة 100 جنيه.كان النائب العام قد أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.وإتيانها علانية أفعالًا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتداءها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشاءها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا اِحْتِيَاطِيًّا على ذمة التحقيقات.