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سياسي

برلماني: «الباركود» في دمغ الذهب بالليزر يقضي على غش المشغولات

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:09 ص
جون طلعت
جون طلعت
كريمة أبوزيد و سيد السعدنى
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أشاد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، ببدء التطبيق التجريبي لنظام التكويد "الباركود" للمشغولات الذهبية بالليزر، استعدادا للتطبيق الفعلي مطلع يناير المقبل، مؤكدا أهمية هذه الخطوة التي تأخرت كثيرا، والتي ستقضى على ظاهرة الذهب المغشوش.

وقال طلعت، في تصريحات له اليوم، إن دمغ المشغولات الذهبية بالطرق العادية كانت يتسبب في تشويه المشغولات، كما أن بعض الورش كان يمكنها تقليد الأختام، ما تسبب في بيع مشغولات مغشوشة، ولكن من خلال تطبيق نظام الدمغة الجديد بالليزر لن يمكن غش هذه الأختام.

وأوضح عضو النواب، أن الدمغ من خلال الليزر الذى يتضمن وضع رقم متسلسل لكل قطعة، سيتيح للمستهلك معرفة بيانات وأصل القطعة التي يشتريها، من خلال نظام الباركود، حيث من المقرر في الفترة المقبلة تصميم تطبيق للهاتف المحمول "أبليكيشن" يتعرف على القطعة قبل شرائها، وهو ما يمثل استغلالا جيدا للتطبيقات التكنولوجية الحديثة لضبط سوق المشغولات الثمينة.

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