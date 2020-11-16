استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة حتى 2 ديسمبر

استأنف مرشحو المرحلة الثانية، صباح اليوم الاثنين، الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية في 13 محافظة، والتي تنتهي 2 ديسمبر مع بدء فترة الصمت الانتخابي بعد إعلان النتيجة أمس.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أمس الأحد، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد البت في الطعون على النتائج، وتلقي نتائج الحصر العددي للأصوات بمختلف محافظات المرحلة الثانية الـ13 وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.وتنتهي فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر المقبل تمهيدا لطبع بطاقات الاقتراع بالخارج.