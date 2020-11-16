رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة حتى 2 ديسمبر

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:51 ص
استئناف الدعاية الانتخابية
استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة
حسام محفوظ _أشرف لاشين
طباعة
استأنف مرشحو المرحلة الثانية، صباح اليوم الاثنين، الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية في 13 محافظة، والتي تنتهي 2 ديسمبر مع بدء فترة الصمت الانتخابي بعد إعلان النتيجة أمس.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أمس الأحد، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد البت في الطعون على النتائج، وتلقي نتائج الحصر العددي للأصوات بمختلف محافظات المرحلة الثانية الـ13 وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

وتنتهي فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر المقبل تمهيدا لطبع بطاقات الاقتراع بالخارج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 11 حالة وفاة و220 إصابة جديدة بكورونا

ماذا طلب محمد صلاح فور وصوله مقر عزل الجونة؟

مصادر بـ«التعليم العالي» تكشف حقيقة وقف الدراسة بالجامعات

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

الصور

image description

حملة متابعة يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بمنطقة الرحاب

image description

محافظ الجيزة يفتتح العيادات الخارجية الجديدة بـ«الشيخ زايد المركزي»

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

مخترع ماتور سيارات يعمل بالمياه: «أحلم بدخول مدارس المتفوقين»

الأكثر قراءة

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

أوباما: زوجتى ستقتلنى حال انضمامى لحكومة بايدن

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

العثور على رأس من الرخام للإله اليوناني «هيرميس» وسط أثينا

اليابان تدرس إلغاء احتفال الإمبراطور برأس السنة الجديدة بسبب كورونا

شركة ألمانيا تكشف عن موعد «عودة الحياة لطبيعتها»

1.9 مليون دولار.. صينى يشترى أغلى حمامة فى العالم

أيام زمان

«المشخلع».. مرض فجع المصريين بعد فيضان 1887

«سيبوني.. دي بقت معايا».. سر المجنون الولهان في حياة سامية جمال

«وزعت قبلات على الجلادين أثناء إعدامها».. حكاية الراقصة ماتا هاري

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
طوق النجاة الوحيد والمنارة التى ترشدنا دون أخذ المقابل
د.أحمد الخميسى
اللون والدين والسياسة
ماجد حبته
الديمقراطية.. كوميديا أمريكية
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
المزيد

الثقافة

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

«مداحون وشعراء وكتاب سيناريو».. مسيحيون عبّروا عن حبهم للنبى محمد

4 شعراء يتألقون فى ثانى أمسيات أيام الأقصر الشعرية.. (صور)

افتتاح العرض المسرحى «الوصية» بالمسرح القومى.. الخميس