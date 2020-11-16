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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوباما: الانتخابات الأخيرة أظهرت انقسامًا شديدًا بين الأمريكيين

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:34 ص
أوباما
أوباما
منار أحمد
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علق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اليوم الاثنين، عن نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة، مشيرًا إلى أنها أظهرت انقسامًا شديدًا بين الأمريكيين.

فيما أعرب أوباما عن مخاوفة على الديمقراطيين في ظل الاختلاف العميق القائم حاليًا.

وأضاف أوباما في لقاء مع شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأميركية، أن نتائج الانتخابات الأخيرة "أظهرت كم أن الأمة منقسمة"، مشيرا إلى أنه من الصعب جدا على ديمقراطيتنا أن تعمل بكفاءة وسط كل هذا الاختلاف على الحقائق.

وكان أوباما يعلق على الانتخابات الرئاسية التي خسرها الرئيس دونالد ترامب لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، حليف أوباما، وأظهرت نتائجها حصول كل منهما على أكثر من 70 مليون صوت، وهو رقم لم يحققه أي مرشح للرئاسة في تاريخ البلاد.

وقال أوباما إن السباق على البيت الأبيض هذه المرة جرى "في ظروف تم خلالها انتهاك قواعد معينة، وقيم مؤسسية معينة بالغة الأهمية".

وفيما يتعلق بالانتقال السلمي للسلطة في البلاد، أكد أول رئيس أميركي ملون أن لا أحد فوق القانون. هذا هو جوهر ديمقراطيتنا.

وتعهد أوباما خلال المقابلة بمساعدة الرئيس المنتخب بأي طريقة ممكنة، معربا عن اعتقاده أن بايدن لا يحتاج إلى نصيحته.

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