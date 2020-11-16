أوباما: الانتخابات الأخيرة أظهرت انقسامًا شديدًا بين الأمريكيين

علق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اليوم الاثنين، عن نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة، مشيرًا إلى أنها أظهرت انقسامًا شديدًا بين الأمريكيين.فيما أعرب أوباما عن مخاوفة على الديمقراطيين في ظل الاختلاف العميق القائم حاليًا.وأضاف أوباما في لقاء مع شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأميركية، أن نتائج الانتخابات الأخيرة "أظهرت كم أن الأمة منقسمة"، مشيرا إلى أنه من الصعب جدا على ديمقراطيتنا أن تعمل بكفاءة وسط كل هذا الاختلاف على الحقائق.وكان أوباما يعلق على الانتخابات الرئاسية التي خسرها الرئيس دونالد ترامب لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، حليف أوباما، وأظهرت نتائجها حصول كل منهما على أكثر من 70 مليون صوت، وهو رقم لم يحققه أي مرشح للرئاسة في تاريخ البلاد.وقال أوباما إن السباق على البيت الأبيض هذه المرة جرى "في ظروف تم خلالها انتهاك قواعد معينة، وقيم مؤسسية معينة بالغة الأهمية".وفيما يتعلق بالانتقال السلمي للسلطة في البلاد، أكد أول رئيس أميركي ملون أن لا أحد فوق القانون. هذا هو جوهر ديمقراطيتنا.وتعهد أوباما خلال المقابلة بمساعدة الرئيس المنتخب بأي طريقة ممكنة، معربا عن اعتقاده أن بايدن لا يحتاج إلى نصيحته.