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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث.. سفاح بولاق الدكرور يكشف عن ضحايا والنيابة العامة تفتش سجون القناطر

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:56 ص
منطقة سجون القناطر
منطقة سجون القناطر
محمد السيد
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يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث، اليوم الأحد، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد العديد من الوقائع وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

نشرة أخبار الحوادث اليوم الأحد 15-11-2020

النيابة العامة تفتش منطقة سجون القناطر وتتفقد أوضاع المسجونين
كلَّف المستشار النائب العام، مدير إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، وكلًا من رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، والمحامي العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية، بالانتقال لزيارة وتفتيش منطقة سجون القناطر.

«قصة سفاح بولاق».. محامٍ وضع السم لزوجته وقتل صديقه وسرق أمواله ودفنهما فى شقته
خطأ صغير أوقع بسفاح كبير، استطاع أن يخفى جرائمه لمدة ٥ سنوات وينتحل شخصية أول ضحاياه، الذي كان أقرب أصدقائه.. قتل زوجته وصاحبه بأبشع الطرق، وسرق ونصب وزوّر وخان الأمانة، ثم سقط في قبضة رجال الأمن.

إحالة المتهمين بقتل عاطل لخلاف على سيجارة حشيش للمحاكمة
أمرت نيابة السلام بإحالة المتهمين بقتل عاطل بسبب خلافات بينهم على ثمن سيجارة حشيش للجنايات.

شهد على الجاني قبل وفاته.. مصرع صاحب فرن في مشاجرة بحلوان
لقي محمد فاروق سعيد مرسى، شهرته محمد السني، 41 سنة، صاحب فرن بلدى مصرعه، اليوم، داخل مستشفى قصر العينى، إثر إصابته بطلق نارى بالقدم.

العثور على طفل ملقى أمام مستشفى ببولاق الدكرور
عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على طفل يبلغ من العمر عامًا ملقى أمام مستشفى ببولاق الدكرور.

سرق والده.. تجديد حبس شاب في الدرب الأحمر
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، حبس شاب، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة 600 ألف جنيه من والده بالدرب الأحمر.

بورسعيد.. بلاغ ضد شاب أجبر طفلة على تعاطي «سيجارة حشيش»
تجرى الأجهزة الأمنية تحريات موسعة في واقعة قيام شاب بإجبار طفلة على تعاطي سيجارة حشيش في بورسعيد.

9 فبراير.. النقض تنظر طعون المحكومين بالإعدام في خلية ميكروباص حلوان
حددت محكمة النقض جلسة 9 فبراير المقبل، كأولى جلسات نظر طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية ميكروباص حلوان، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان في 9 يناير من عام 2016 على الأحكام الصادرة من دائرة الإرهاب بطره في حق المتهمين بالإعدام.

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