أسعار العملات الأجنبية فى البنوك الإثنين 16-11- 2020

تقدم «الدستور» تقرير عن أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة، اليوم الإثنين الموافق 16-11-2020، وترصد «الدستور» أهم أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية أمام الجنية المصري، اليوم الاثنين الموافق 16-11-2020 وهي الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والأسترليني والين الياباني والريال السعودي.أسعار العملات الأجنبية في بنك مصريبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية داخل البنوك المصرية، ويقدم «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم، حيث وصل الدولار الأمريكي في بنك مصر الحكومي في اليوم الاثنين الموافق 16-11-2020، عند الشراء 15.6 جنيه مصري و15.7 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبي 18.408 جنيه مصري للشراء و18.5825 جنيه مصري للبيع.وسجل الجنيه الأسترليني سعره اليوم في بنك مصر ليبلغ 20.4516 جنيه مصري عند الشراء، و20.7256 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الين الياباني اليوم عند الشراء 14.8359 جنيه مصري، كما سجل عند البيع 15.0139 جنيه مصري.وسجل سعر الريال السعودي عند الشراء ليسجل 4.0731 جنيه مصري، وعند البيع 4.1862 مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.5981 جنيه مصري أما عند البيع بلغ سعره 51.3996 جنيه مصري.أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصريسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، اليوم الإثنين الموافق 16-11-2020، عند الشراء 15.6 جنيه مصري و15.7 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبي 18.408 جنيه مصري للشراء و18.5825 جنيه مصري للبيع.وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم عند الشراء 20.4516 جنيه مصري، و20.7256 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء ليسجل 4.0731 جنيه مصري، وعند البيع 4.1862 جنية مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.5981 جنيه مصري أما عند البيع بلغ سعره 51.3996 جنيه مصري، فيما سجل الفرنك السويسري عند الشراء 17.0343 جنية مصري، وعند البيع سجل 17.2036 جنية مصري.