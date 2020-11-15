باسل خياط يتعاقد مع شركة خاصة لإدارة أعماله

كشفت شركة "MAD Celebrity" عن تعاقدها مع النجم السوري باسل خياط، ليصبح أحد عملائها، وقالت في بيان صحفي لها إنها هي المسئولة عن تمثيله أمام شركات الإنتاج ووسائل الإعلام المختلفة.وباسل خياط ممثل سوري بدأ التمثيل في سن صغيرة، عمل في السينما والتليفزيون والمسرح، واشتهر بالأدوار النفسية المركبة، وقد حصل على العديد من الجوائز أبرزها جائزة أدونيا السورية كأفضل ممثل دور أول عن مسلسل أحلام كبيرة (2004)، وجائزة الميوريكس كأفضل ممثل عربي عن دوره في مسلسل عشق النساء (2015)، ومن أبرز أعماله في سوريا على (حافة الهاوية، أحلام كبيرة، أسرار المدينة، أبوخليل القباني، وربيع قرطبة)، وفي مصر "طريقي، 30 يوم، الرحلة، والميزان".