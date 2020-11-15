إسلام جمال يصور «الاختيار 2» فى المقطم

بدأ الفنان اسلام جمال تصوير دوره فى مسلسل "الاختيار 2"، فى منطقة المقطم ويواصل أبطال العمل تصوير المسلسل في عدد من المواقع المختلفة والرئيسية للعمل، ورفع المخرج بيتر ميمى ساعات التصوير لتصل إلى 12 ساعة يوميا حتى ينتهى من مشاهد الاكشن المختلفة.يجسد الفنان الشاب جمال دورا محوريا وهاما ضمن أحداث المسلسل، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.في سياق متصل شارف المؤلف هانى سرحان،على الانتهاء من كتابة الحلقات الأخيرة من العمل حيث يتبقى له 3 حلقات فقط للانتهاء من كتابة السيناريو بالكامل.مسلسل "الاختيار 2" يشارك في بطولته إنجي المقدم، وهادي الجيار، ومحمد علاء، وعدد آخر من النجوم.