رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع تاجر وإصابة آخر بمشاجرة في المنيا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:12 م
مصرع تاجر
مصرع تاجر
طباعة
لقى تاجر مصرعه، وأصيب سائق بطلق نارى باليدين، وذلك خلال مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، اندلعت بين عائلتين بقرية طهنا الجبل التابعة لمجلس قروي نزلة حسين شرق النيل في مركز المنيا، بسبب مشادة كلامية، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط الجناة الهاربين.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المحافظة، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة بورود إشارة من قسم شرطة مركز المنيا بمقتل تاجر، وإصابة سائق، خلال مشاجرة بين عائلتي علي وشادي بقرية طهنا الجبل، بشرق النيل.

انتقلت سيارات الإسعاف، وفريق من وحدة مباحث مركز المنيا بقيادة المقدم محمد منير رئيس المباحث، وقوة أمنية مرافقة، وتم السيطرة على المشاجرة، وبالفحص تبين مقتل محمد أشرف فاروق، 25 عاما، تاجر، وإصابة محمد فاروق حافظ، 35 عاما، سائق، بطلق ناري باليدين، والاثنان من عائلة شادي، ويقيمان بذات الناحية، وتم نقل الجثة والمصاب لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التى باشرت التحقيق والتصرف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة تستدعى 15 شخصًا من أهالى «عروس المنيا»

مساعد وزيرة الصحة يحدد الفئات الأولية المستهدف حصولها على لقاح كورونا

البطالة تهبط لـ 7.3% خلال الربع الثالث من 2020

«الصحة»: مصر ستنتج 20 مليون عبوة من لقاح كورونا المحتمل

الصور

image description

عالمان بجامعة دمياط ضمن أفضل 2% علماء العالم

image description

حملة لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط

image description

تحرير 98 محضر إشغالات بأسيوط وإزالة للحواجز الحديدية بالشوارع

image description

عباقرة مصر.. «الدستور» تحاور طلاب مدرسة الضبعة النووية

image description

بيطري أسيوط: ضبط 2 طن و289 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

الأكثر قراءة

«الصحة»: مصر ستنتج 20 مليون عبوة من لقاح كورونا المحتمل

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

العالم يشهد حدثا فلكيا فريدا بتجمع 6 كواكب

انخفاض جودة الهواء في نيودلهي

دراسة تكشف كيف تحور كورونا بعد خروجه من ووهان

دراسة: الخيول تشعر بنفس ألم الإنسان عند جلدها

أيام زمان

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

كواليس معركة الرقابة والأزهر ضد الأبنودي وعبد الحليم بسبب أغنية «المسيح»

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
المزيد

الثقافة

«فوق الركبة» و«جميلة» بنادي سينما المرأة.. غدا

بحضور أصدقائه.. تشييع جثمان سعيد الكفراوي

«أحد شيوخ القص».. بماذا وصف «جيل الستينيات» سعيد الكفراوي؟

«الثقافة» تعلن انطلاق فعاليات مؤتمر «أدب الأطفال ورؤية مصر 2030»