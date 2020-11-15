مصرع تاجر وإصابة آخر بمشاجرة في المنيا

لقى تاجر مصرعه، وأصيب سائق بطلق نارى باليدين، وذلك خلال مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، اندلعت بين عائلتين بقرية طهنا الجبل التابعة لمجلس قروي نزلة حسين شرق النيل في مركز المنيا، بسبب مشادة كلامية، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط الجناة الهاربين.كان اللواء محمود خليل مدير أمن المحافظة، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة بورود إشارة من قسم شرطة مركز المنيا بمقتل تاجر، وإصابة سائق، خلال مشاجرة بين عائلتي علي وشادي بقرية طهنا الجبل، بشرق النيل.انتقلت سيارات الإسعاف، وفريق من وحدة مباحث مركز المنيا بقيادة المقدم محمد منير رئيس المباحث، وقوة أمنية مرافقة، وتم السيطرة على المشاجرة، وبالفحص تبين مقتل محمد أشرف فاروق، 25 عاما، تاجر، وإصابة محمد فاروق حافظ، 35 عاما، سائق، بطلق ناري باليدين، والاثنان من عائلة شادي، ويقيمان بذات الناحية، وتم نقل الجثة والمصاب لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التى باشرت التحقيق والتصرف.