رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعليم القاهرة: الرياضة تقوي جهاز المناعة لمواجهة كورونا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:31 ص
تعليم القاهرة
تعليم القاهرة
نورهان عبدالرحمن
طباعة
حث محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، المعلمين وجميع العاملين والطلبة، على ممارسة الرياضة بكافة أنواعها لأهميتها الكبيرة، فهي تحقق للإنسان الاتزان الداخلي وتمنحه الراحة النفسية وتزيد من نشاط الدورة الدموية.

وأكد عطية، أن الرياضة تقوي الجهاز المناعي؛ وتساعد على تكيف أجهزة الجسم الوظيفية وتجعله يقاوم الأمراض ويؤخر الإصابة بها وخصوصًا الرياضات الهوائية، وفائدتها كبيرة في علاج أمراض العصر كالسمنة والسكري والضغط، علاوة على أهميتها في مواجهة فيروس كورونا.

وأكد مدير المديرية أهمية ممارسة الرياضة وبخاصة المشي مع مراعاة الإجراءات الإحترازية والتباعد، وشدد أنه حريص على ممارسة الرياضة كونها تحافظ على الصحة وتقلل من استخدام الأدوية وتحافظ على اللياقة البدنية.

وأكد محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجربيات أهمية ممارسة الرياضة فهي شيء مهم وأساسي لحياة خالية من الأمراض، وفي ظل فيروس كورونا تصبح الرياضة أكثر أهمية كونها ترفع اللياقة البدنية للإنسان وبالتالي رفع المناعة لمقاومة الفيروس أو أي أمراض.

ومن جانبهم رحب خالد عبده مدير عام التعليم الفني، بالفكرة لأنه لا يختلف اثنان على أهمية ممارسة الرياضة، وبخاصة خلال هذه الفترة مع انتشار جائحة كورونا في مختلف أنحاء العالم باعتبارها من أهم طرق رفع مناعة الجسم وبالتالي مقاومة هذا الفيروس والقضاء عليه في أسرع وقت.

ونوهت هند عابدين مدير إدارة التعليم المجتمعي والبحث العلمي، إلى أن الرياضة بالمفهوم العام، لا تقتصر على كرة القدم كما قد يعتقد البعض، بل تشمل كل الألعاب الرياضية التي يستطيع أي إنسان ممارستها، الكبير والصغير والرجل والمرأة، إبتداءً من المشي والعاب القوى وركوب الدراجات الهوائية، مرورًا بالكاراتيه والتايكواندو والسباحة وكرة الطاولة وغيرها من الألعاب الفردية والجماعية التي تعود بالفائدة الكبيرة على صحة الإنسان.

وأشار الدكتور محمد صلاح مدير إدارة التعليم الخاص، إلى ارتباط النشاط الرياضي ارتباطا كبيرا بالمخ وبينما تستفيد أجهزة الجسم المختلفة من النشاط الرياضي يستفيد المخ والجهاز العصبي تماما من الممارسة المنتظمة للرياضة حيث يعمل النشاط الرياضي على تنظيم إفراز هرمونات مهمة منها السيروتونين والدوبامين والتي تساهم في إزالة الاضطرابات المزاجية وتنشيط الذاكرة.

وأضاف أن التمارين الرياضية تساعد على تنشيط عملية الإحساس بالتوازن والذي يساعد على إحداث تغييرات في مناطق المخ التي تشارك في الذاكرة والقدرة على التركيز وتقلل من علامات الاكتئاب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدفعة الرابعة.. آخر أخبار وزارة القوى العاملة عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

النيابة تستدعى 15 شخصًا من أهالى «عروس المنيا»

أسماء شركات التعدين العالمية الفائزة بمزايدة الذهب فى مصر 2020

بعد فشل محاولات الصلح.. بسمة بوسيل توجه رسالة لمنتقديها

الصور

image description

عباقرة مصر.. «الدستور» تحاور طلاب مدرسة الضبعة النووية

image description

بيطري أسيوط: ضبط 2 طن و289 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

image description

كشف سقارة الأثري

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

الأكثر قراءة

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

النيابة تخلى سبيل مروان محسن

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

انخفاض جودة الهواء في نيودلهي

دراسة تكشف كيف تحور كورونا بعد خروجه من ووهان

دراسة: الخيول تشعر بنفس ألم الإنسان عند جلدها

ارتفاع ضحايا إعصار «فامكو» لـ 67 قتيلًا فى الفلبين

أيام زمان

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

كواليس معركة الرقابة والأزهر ضد الأبنودي وعبد الحليم بسبب أغنية «المسيح»

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

بيت الشعر بالأقصر يفتتح المعرض الفنى «أحاديث الحياة»

عودة «الليلة الكبيرة» بمسرح ساحة الهناجر.. الليلة

اليوم.. شعبة الإنشاد الدينى تحيى حفل مرائح نبوية وصوفية بالسحيمى