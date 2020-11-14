5914 إصابة جديدة بكورونا في هولندا
السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:37 م
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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا 442 ألفا و458 حالة، وذلك عقب تسجيل 5 آلاف و914 إصابة جديدة.
وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8 آلاف و443 حالة، وذلك عقب تسجيل 85 وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8 آلاف و443 حالة، وذلك عقب تسجيل 85 وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.