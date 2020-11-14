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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط 223 ألف مخالفة مرورية خلال أسبوع

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:45 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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قامت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية بتوجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفرت جهود ضباط الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، بالتنسيق مع أقسام المرور بالمحافظات، عن ضبط (223770) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (41964 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 55 قيادة تحت تأثير مخدر، 7144 موقف عشوائى).

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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