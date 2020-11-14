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تقارير ومتابعات

طبيب طوارئ عن الموجة الثانية لكورونا: أشد من تسونامى

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:14 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
هاجر رضا
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سيطرت حالة من القلق على الشارع المصري بعد الإعلان عن بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا الذي اجتاح العالم في يناير المنقضي، وأودى بحياة الكثيرين، واختلفت الأعراض الجديدة، وأصبحت تتمثل فى سعال متواصل، حمى، فقدان حاستي الشم والذوق، والشعور بضيق تنفس، وهناك أعراض "خفيفة" كشف عنها مؤخرًا مرضى تم تشخيص إصابتهم بكوفيد-19.

وقال الدكتور عبدالرحمن خيري، طبيب الطوارئ بمستشفى عزل صحي، إنه هناك أعراض جديدة خاصة بفيروس كورونا لا يمكن إغفالها، على رأسها آلام في البطن، التهاب في العينين، التعب والإرهاق والغثيان الذي يصل في بعض الأحيان بعدم القدرة على مسك الأشياء والوقوف في أحيانٍ أخرى.

وحذر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" المواطنين باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، واصفًا الموجة الجديدة للفيروس بالأشد فتكًا من إعصار تسونامي، متابعًا: "كان في اعتقادي أنها موجه ثانية.. لكني أجزم بأنها تسونامي".

ونصح "خيري" بارتداء الكمامات عالية الكفاءة، والاهتمام بتناول الأطعمة التي تقوي المناعة لأن الفيروس علاجه الوحيد حاليًا هو المناعة، بجانب غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية التي تشدد عليها الدولة.

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