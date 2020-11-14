«التعليم» تطلق قناة على اليوتيوب لحصص البث المباشر من المنصة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قناة البث المباشر stream، على اليوتيوب، عبر الرابط https:www.youtube.comcMoEEgyptEduStream ليستطيع الطلاب متابعة الدروس التعليمية التي يتم شرحها عبرة منصة البث المباشر للحصص الافتراضية.وكانت وزارة التربية والتعليم، أتاحت منصة للتواصل المباشر بين المعلمين ذوى الخبرة والطلاب لعقد لقاءات مباشرة يتم إعلانها على هذه المنصة طبقا للجداول المتاحة.وتهدف المنصة إلى تواصل فعال بديل للحصص المدرسية عبر شبكة الإنترنت باستخدام برامج التعليم عن بعد.