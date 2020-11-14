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حوادث

ضبط نصاب استولى على أموال مواطنين بدعوى تسهيل ترسية مناقصات بالغربية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:43 ص
ضبط نصاب
ضبط نصاب
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة نصب واحتيال على أموال بزعم تسهيل الحصول على مناقصات، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تسهيل حصوله على مناقصات من الجهات الحكومية، وعدم تنفيذ ما تم الإتفاق عليه.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة قيام (أحد الأشخاص، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد" والمقضى فيها بالحبس لمدة 3 سنوات، مقيم بدائرة المركز) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على مناقصات من الجهات الحكومية، من خلال إيهامهم بقدرته على تسهيل الحصول على تلك المناقصات مدعيًا علاقاته ونفوذه بالجهات الحكومية المختلفة خلافًا للحقيقة، واتهامه بالاستيلاء من الشاكى على مبلغ مالى بزعم تسهيل حصوله على مناقصة من إحدى الجهات لإنشاء صوب زراعية بإحدى أحياء محافظة الإسكندرية، إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبلغ المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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