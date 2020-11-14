«تقلبات مناخية».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة





وتواصلت "الدستور" مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، الذي بدوره أوضح حالة الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة، موضحًا أن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة تقلبات مناخية قد تصل لحد السيول على مناطق متفرقة من البلاد.





تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة





أوضح شاهين أن طقس الأحد الموافق 15 نوفمبر ستستمر الأمطار في السقوط بشكل من متوسطة إلى غزيرة على (الإسكندرية- مطروح- رشيد-بورسعيد) وستشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة أمطار خفيفة مع نشاط في حركة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة. وأكد شاهين، أن اليوم السبت سيبدأ سقوط الأمطار بشكل غزير على مناطق متفرقة من البلاد وهي(الإسكندرية-مطروح- رشيد-بورسعيد) ويصاحب تلك الأمطار نشاط بالرياح وانخفاض في درجات الحرارة.أوضح شاهين أن طقس الأحد الموافق 15 نوفمبر ستستمر الأمطار في السقوط بشكل من متوسطة إلى غزيرة على (الإسكندرية- مطروح- رشيد-بورسعيد) وستشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة أمطار خفيفة مع نشاط في حركة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة.



وعن درجات الحرارة فى القاهرة، تبلغ الدرجة العظمى 25 والصغرى 16، وفي الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 وتشهد شرم الشيخ العظمى 29 والصغرى 21، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20 كما نوه "شاهين: إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85% للعظمى و25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.



أشار "شاهين" إلى حالة الطقس يوم الاثنين سيشهد حالة من الاستقرار في الأمطار حيث ستشهد أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومتوسطة على على الإسكندرية ومطروح والسلوم.



وسيشهد طقس الإثنين حالة من الاستقرار حيث ستكون درجة الحرارة بالقاهرة العظمى 24 والصغرى 16، وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 وتشهد شرم الشيخ العظمى 30 والصغرى 21، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20 منوهًا أنه من الممكن أن تطرأ تغيرات مفأجاة على الطقس في أي وقت.







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يشهد شهر نوفمبر العديد من التقلبات المناخية حيث نشرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات عن سوء الأحوال الجوية في حالة الطقس خلال الفترة القادمة على كافة أرجاء الجمهورية، كما نشرت محافظة الإسكندرية أمس بيان بتعطيل الدراسة رسميًا بجميع مدارس المحافظ بيوم السبت الموافق 14 نوفمبر وتزداد احتمالية سقوط الأمطار على مناطق من محافظات الجمهورية.