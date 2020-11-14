رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 نوفمبر 2020 الموافق 28 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات اليوم السبت 14-11-2020

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:33 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
هبه محمد
طباعة
ترتفع مؤشرات «جوجل» في البحث على مواعيد القطارات، وتستمر جهود وزارة النقل وهيئة السكك الحديد في تقديم أفضل خدمات للركاب، نظرًا أن القطارات من أسهل وسائل المواصلات حاليًا.

وتقدم «الدستور» لقرائها مواعيد القطارات، اليوم السبت 14-11-2020، في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:

تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم السبت 14-11-2020:

موعد قطار رقم 1143 اليوم السبت 14-11-2020 - مميز

يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20، وينهي رحلته في القاهرة.

موعد قطار رقم 935 اليوم السبت 14-11-2020 - مكيف

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

موعد قطار رقم 1935 اليوم السبت 14-11-2020 - مكيف

ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد القطارات المميزة اليوم السبت 14-11-2020:

موعد قطار رقم 956 اليوم السبت 14-11-2020 - مختلط

يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

موعد قطار رقم 954 اليوم السبت 14-11-2020 - مختلط

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.

موعد قطار رقم 966 اليوم السبت 14-11-2020 - مختلط

يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15، ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

موعد قطار رقم 586 اليوم السبت 14-11-2020 - مختلط

ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

موعد قطار رقم 948 اليوم السبت 14-11-2020 - مختلط

يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30، ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

موعد قطار رقم 662 اليوم السبت 14-11-2020 - ركاب

يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00، ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.

موعد قطار رقم 268 اليوم السبت 14-11-2020 - ركاب

يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30، ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.

موعد قطار رقم 1116 اليوم السبت 14-11-2020 - مكيف

يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.

موعد قطار رقم 12 اليوم السبت 14-11-2020 - مميز

يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع أعداد مصابى حادث قنا أثناء عودتهم من دير مارجرجس

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

الليلة الأخيرة فى حياة زعيم القاعدة.. 4 سيناريوهات تحسم مصير الظواهري

الصور

image description

أحمد عثمان.. إحياء ذكرى صاحب فكرة نقل معبد أبو سمبل (فيديو)

image description

التفاصيل الكاملة لإصابة محمد صلاح بكورونا (فيديوجراف)

image description

افتتاح مسجد رياض الجنة بدمياط (صور)

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال مبادرة «نور الحياة»

الأكثر قراءة

الباز: فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله وخالد التميمي عرض مستمر

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

محمد الباز يكشف تفاصيل واقعة الإخواني المختل محمد حسني

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

إنفوجراف

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

مواعيد القطارات اليوم السبت 14-11-2020

فوز أوروجواى على كولومبيا بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 14-11-2020

المغرب يفوز على أفريقيا الوسطى 4-1 في تصفيات أمم أفريقيا

أيام زمان

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«حمام الملاطيلي ومسمار جحا».. أشهر الأفلام التي منعتها الرقابة

«نجم لم يلمس الكرة إلا مرة واحدة».. حكاية البرازيلي كارلوس رابوسو

كيف أنهت «الزُغطة» حياة الشيخ محمد رفعت؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
صفاء النجار
فأر أسود ينهش قطتى
المزيد

الثقافة

نجوم الفن والرياضة يشهدون ختام ليالى «فى صحبة الهادى الأمين» (صور)

«المرأة روح العالم» بصالون تغريد فياض الثقافى.. اليوم

اليوم.. افتتاح معرض الفنان إبراهيم الطنبولى

أمسية شعرية لمناقشة ديوان «الزمن» بجزويت الإسكندرية