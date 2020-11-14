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اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر السبت 14-11-2020

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:02 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
منة سالم
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يقدم لكم موقع «الدستور» في تقريره، اليوم السبت 14 -11-2020، أسعار تداول الذهب في السوق المحلي المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي افادت بارتفاع أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت.

علي المستوي المحلي، عاودت أسعار الذهب، ارتفاعها في مصر، خلال تعاملات اليوم مقارنة بأسعار أمس، مع زيادة أسعار الخام الأصفر عالميًا.

عالميًا، شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 0.5% ؛ ليسجل سعر الأونصة 1884 دولارًا للأوقية، بزيادة نحو 8.4 دولار مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 14-11-2020

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، في التعاملات الصباحية اليوم السبت 6850 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.

و رصدت أسعار الذهب اليوم وهى كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 707 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 825 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 943 جنيهًا.

يشار الي أن أسواق الذهب العالمية شهدت تغير ملحوظ متأثره بارتفاع الدولار، في حين تعززت الآمال حيال انتعاش اقتصادي سريع بفضل التفاؤل تجاه لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد أو مرض كوفيد-19، مما دفع المستثمرين صوب الأصول عالية المخاطر.

ويتوقع المحللون الأقتصاديون علي المستوي العالمي ارتفاع أسعار الذهب لتصل إلى 2000 دولار للأوقية وذلك قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالمي.

جدير بالذكر أن سعر الذهب يتأثر بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا، وتراجع النفط، أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.

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