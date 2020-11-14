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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 14-11-2020

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:04 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودي، اليوم السبت 14-11-2020، خلال التعاملات الصباحية اليوم، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، استقر الريال السعودي وبلغ متوسط سعر الصرف في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 14-11-2020

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم 4.15 جنيه للشراء، و4.15 جنيه للبيع، وجاء فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وبلغ فى بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، واستقر فى بنك الإسكندرية، مسجلا 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وحقق سعر فى المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وشهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقرارًا وسجل 4.08 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وجاء فى مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، ووصل فى بنك عوده إلى 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

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