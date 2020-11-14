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لايف ستايل

«موضة الشباشب».. أفضل 5 تصاميم لشتاء 2021

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:50 ص
موضة الشباشب
موضة الشباشب
إسلام جمال
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لا يوجد شيء أكثر راحة من انزلاق قدمك في زوج مريح من النعال بعد يوم طويل، فراحة الجسم تبدأ من القدمين.

ويمكن النعال أن تكون أنيقة ومريحة، أيضا، لذا نرصد فى هذا التقرير موضة "شبشب" لشتاء 2021، وفقًا لما ذكره موقع "hello magazine" الخاص بالموضة.
Snuggled
Snuggled
سواء كنت تبحث عن مجموعة غير تقليدية أو ملونة أو شيء محايد وكلاسيكي، ستضفي هذه النعال لمسة نهائية على ملابسك المفضلة فى المنزل.

«UGG Scuffette Slippers»

لا يمكنك أن تخطئ في ارتداء شبشب UGG الكلاسيكي، حيث يتميز هذا النوع بالراحة عند ارتدائه.
Borg Lined Mule Slippers
Borg Lined Mule Slippers

«Borg Lined Mule Slippers»

يتميز هذا النوع بالراحة، فهو مصنوع من خامة "اللباد" الناعم مع بطانة من الفرو، تضيف مزيد من الراحة لقدميك.
Neve
Neve
«Neve»

تباع هذه المنزلقات المصممة على شكل جلد الغنم بسرعة، فهى من "الشباشب" المريحة والمناسبة لبرد الشتاء القارص.
UGG Fluff Yeah
UGG Fluff Yeah
«UGG Fluff Yeah»

تعتبر الصنادل الرقيقة، مناسبة بشكل كبير للأطفال، حيث تتميز بحزام من الخلف لمنع الانزلاق، بالإضافة إلى النعومة التى تضيف مزيدًا من الراحة.
Snuggled
Snuggled
«Snuggled»

نمط آخر بسيط من جلد الغنم، هذه الأحذية ذات مقدمة مدورة جذابة وتبدو أكثر راحة للقدمين خاصة بفصل الشتاء.

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