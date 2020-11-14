«موضة الشباشب».. أفضل 5 تصاميم لشتاء 2021



لا يوجد شيء أكثر راحة من انزلاق قدمك في زوج مريح من النعال بعد يوم طويل، فراحة الجسم تبدأ من القدمين.



ويمكن النعال أن تكون أنيقة ومريحة، أيضا، لذا نرصد فى هذا التقرير موضة "شبشب" لشتاء 2021، وفقًا لما ذكره موقع "hello magazine" الخاص بالموضة.

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سواء كنت تبحث عن مجموعة غير تقليدية أو ملونة أو شيء محايد وكلاسيكي، ستضفي هذه النعال لمسة نهائية على ملابسك المفضلة فى المنزل.



«UGG Scuffette Slippers»



لا يمكنك أن تخطئ في ارتداء شبشب UGG الكلاسيكي، حيث يتميز هذا النوع بالراحة عند ارتدائه.

Borg Lined Mule Slippers



«Borg Lined Mule Slippers»



يتميز هذا النوع بالراحة، فهو مصنوع من خامة "اللباد" الناعم مع بطانة من الفرو، تضيف مزيد من الراحة لقدميك.



Neve

«Neve»



تباع هذه المنزلقات المصممة على شكل جلد الغنم بسرعة، فهى من "الشباشب" المريحة والمناسبة لبرد الشتاء القارص.

UGG Fluff Yeah

«UGG Fluff Yeah»



تعتبر الصنادل الرقيقة، مناسبة بشكل كبير للأطفال، حيث تتميز بحزام من الخلف لمنع الانزلاق، بالإضافة إلى النعومة التى تضيف مزيدًا من الراحة.



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