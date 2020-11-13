حملة ترامب: ندرس التركيز على قضية الناخبين الممنوعين من التصويت

أكدت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنها تدرس بقوة التركيز على قضية الناخبين الذين لم يسمح لهم بالتصويت.كما أوضحت الحملة أن قضية الطعن في نتائج أريزونا غير مؤثرة كون بايدن متقدما بقوة.ويشار إلى أنه رغم البلبلة التي رافقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ونتائجها، نفت السلطات الانتخابية الأمريكية في وقت سابق الجمعة، وجود أدلة على فقدان أصوات أو تعديلها، أو على وجود عيوب في الأنظمة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية.