كشف ملابسات العثور على جثة سيدة مخنوقة في منزلها بالعمرانية

نجح قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل بالجيزة وسرقة مصوغاتها الذهبية، وضبط مرتكبة الواقعة.تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من سائق، بعثوره على جثة شقيقته ربة منزل بالشقة محل إقامتها بعقار كائن بدائرة القسم، ملفوف حول رقبتها قطعة من القماش "إيشارب"، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وسرقة (مصوغاتها الذهبية- هاتفها المحمول) وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسلامة جميع منافذها.توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل- مُقيمة بالعمرانية).عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وقررت أنه نظرًا لارتباطها بعلاقة صداقة بالمجني عليها وعلمها بامتلاكها مصوغات ذهبية، عقدت العزم على قتلها وسرقتها.وبتاريخ الواقعة توجهت إلى منزلها وعقب دخولها باغتتها وقامت بخنقها من الخلف باستخدام الإيشارب الملفوف حول رقبتها، فأودت بحياتها، واستولت على المسروقات وفرت هاربة.وتم بإرشاد المتهمة المذكورة ضبط جميع المسروقات لدى مالكي محلين (مصوغات ذهبية- هواتف محمولة) ومبلغ مالي من متحصلات بيع المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.