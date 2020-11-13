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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء فرنسا الأسبق يحذر من خطر الإخوان في بلاده

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:03 م
رئيس الوزراء الفرنسى
رئيس الوزراء الفرنسى الأسبق مانويل
مروة عنبر
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حذر رئيس الوزراء الفرنسى الأسبق مانويل فالس، من الإخوان وجماعات الإسلام السياسي التي تحاول فرض أجندتها فى المجتمع الفرنسى من خلال نشر أيديولوجياتها وفكرها المتطرف.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسى الأسبق، في حوار لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، اليوم الجمعة، أن الحرب ضد الإخوان وجماعات الإسلام السياسي فى فرنسا ستكون طويلة، داعيا إلى توعية جميع القادة الأوروبيين، مضيفا أن فرنسا مستهدفة بأبعادها الديمقراطية والعلمانية والمسيحية واليهودية، لأننا بلد التنوير والقيم العالمية.

وتابع "فالس": "لقد نسينا ما هي المدة الطويلة ولا نفكر في الظاهرة بين كل هجوم سنضرب مرة أخرى، لقد قلت لطلاب المدارس الثانوية في أعقاب الهجمات المروعة في يناير 2015 أنتم جيل سيعيش مع الإرهاب، وليس من اللطيف أن تقول أو تسمع إنه يجب تذكير الفرنسيين باستمرار بأن هذه المعركة ستكون طويلة وصعبة، لذلك نحن بحاجة إلى تعبئة المجتمع بأسره في كل مكان".

وأشار إلى أن الحرب التى تستهدف فرنسا حاليًا يغذيها الإسلام السياسي والإخوان المسلمون، مستدركا: "يجب أن نفهم الصلة بين الجهاديين وجماعات الإسلام السياسي التي تثبت أيديولوجيًا الانفصال عن المجتمع".

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