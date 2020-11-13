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مصر

«الإحصاء» يكشف حقيقة ارتفاع سن الزواج بين المصريين خلال آخر 5 سنوات

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:57 م
سن الزواج بين المصريين
سن الزواج بين المصريين
أميرة ممدوح
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كشفت إحصائية رسمية حديثة، عن أن متوسط سن الزواج فى مصر لم يشهد تغيرًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، سواء بين الذكور أو الإناث، على عكس ما يشاع عن ارتفاع سن الزواج بين المصريين.

ووفقًا للإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن متوسط سن الزواج للذكور يتراوح بين 30 سنة تقريبًا خلال الفترة بين عامى 2015-2019، حيث سجل متوسط السن عام 2015 حوالى 30 سنة وشهرًا ليرتفع قليلًا لـ30 سنة و5 أشهر عام 2017، وصولًا لـ30 سنة و7 أشهر خلال عام 2019.

كما يتراوح متوسط سن الزواج للإناث 24 سنة تقريبًا خلال سنوات المقارنة، وقد سجل ارتفاعًا طفيفًا من 24 سنة و3 أشهر خلال عام 2015 لـ24 سنة و4 أشهر عام 2016، و24 سنة و7 أشهر خلال عام 2019.

يشار إلى أن إجمالى عدد عقود الزواج فى مصر ارتفع مؤخرًا لـ927.844 ألف عقد زواج خلال عام 2019 مقابل 887.315 ألف عقد زواج خلال العام السابق عليه، كما ارتفع عدد إشهادات الطلاق من 211.554 ألف إشهادة لـ225.929 ألف إشهادة خلال فترة المقارنة ذاتها.

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