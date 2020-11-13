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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 13-11-2020

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:00 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الجمعة 13-11-2020، خلال تعاملات ختام الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، استقر سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، مقابل تراجع سعره في بنك بلوم وبنك كريدي أجريكول. 

سعر اليورو فى البنوك اليوم الجمعة 13-11-2020


واستقر سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.35 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.35 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.36 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي الدولي سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.25 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.35 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.35 جنيه.

وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.35 جنيه، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.35 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.34 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.31 جنيه، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.43 جنيه.

وفي بنك بلوم تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.57 جنيه وللبيع 18.38 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.35 جنيه، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.34 جنيه، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.34 جنيه. 

أسعار اليورو


كما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 18.53 جنيه وللبيع 18.32 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.34 جنيه، كما ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك المشرق ليسجل للشراء 18.54 جنيه وللبيع 18.33 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 18.55 جنيه وللبيع 18.34 جنيه، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.34 جنيه، أما في بنك أبوظبي التجاري فسجل للشراء 18.56 جنيه وللبيع 18.34 جنيه.

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