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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«غاز المتوسط والحل السياسي لليبيا».. رسائل السيسي من اليونان

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:49 م
السيسي
السيسي
سمر عبدالله
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على مدار ثلاثة أيام، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة مهمة إلى اليونان حسم خلالها عدة ملفات مهمة على المستوى السياسي والاقتصادي.

وعقد الرئيس السيسي لقاءات هامة مع رئيس الوزراء اليوناني ورئيس البرلمان اليوناني، أطلق من خلالها عدة رسائل.

- تضامن مصر ودعمها لليونان
أكد السيسي على تضامن مصر الكامل ودعمها لليونان لتجاوز التداعيات الناجمة عن الزلزال الذي وقع مؤخرا بجزيرة ساموس.

- دعم القضية القبرصية
أشار السيسي إلى أن مصر تدعم القضية القبرصية استنادًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

- التصدي للتدخلات الخارجية
دعا السيسي لضرورة التصدي الحاسم للتدخلات الخارجية التي تزعزع الاستقرار في ليبيا عبر نقل المقاتلين الإرهابيين والأجانب.

- التطرف لا يتحول إلى إساءة للأديان
قال السيسي إن التطرف الذي يعاني منه الجميع لا يجب أن يتحول إلى إساءة للمشاعر أو الأديان.

- تبادل الرؤى
أشار السيسي إلى أن الزيارة فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول سبل إحداث نقلة نوعية في علاقات التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة خاصة الاقتصادية.

- غاز شرق المتوسط
وقال السيسي إن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط يهدف إلى تعظيم مصالح شعوب دول المنتدي.

- شمولية الحل السياسي في ليبيا
شدد السيسي على أهمية شمولية الحل السياسي في ليبيا، حيث يظل السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار، وما يستلزمه لمعالجة حقيقية لجذور الأزمة عبر الالتزام الكامل بمقررات الأمم المتحدة ذات الصلة وإعلان القاهرة.

- تقديره للبرلمان اليوناني
وعبر السيسي عن تقديره للبرلمان اليوناني نظرًا لعمق العلاقات الصداقة التي تربط مصر واليوناني على مختلف الأصعدة.

- الشكر على حفاوة الاستقبال
ووجه السيسي الشكر على حفاوة الاستقبال والضيافة العظيمة خصوصًا في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

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