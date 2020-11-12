«غاز المتوسط والحل السياسي لليبيا».. رسائل السيسي من اليونان

- تضامن مصر ودعمها لليونان

- دعم القضية القبرصية

- التصدي للتدخلات الخارجية

- التطرف لا يتحول إلى إساءة للأديان

- تبادل الرؤى

- غاز شرق المتوسط

- شمولية الحل السياسي في ليبيا

- تقديره للبرلمان اليوناني

- الشكر على حفاوة الاستقبال

على مدار ثلاثة أيام، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة مهمة إلى اليونان حسم خلالها عدة ملفات مهمة على المستوى السياسي والاقتصادي.وعقد الرئيس السيسي لقاءات هامة مع رئيس الوزراء اليوناني ورئيس البرلمان اليوناني، أطلق من خلالها عدة رسائل.أكد السيسي على تضامن مصر الكامل ودعمها لليونان لتجاوز التداعيات الناجمة عن الزلزال الذي وقع مؤخرا بجزيرة ساموس.أشار السيسي إلى أن مصر تدعم القضية القبرصية استنادًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.دعا السيسي لضرورة التصدي الحاسم للتدخلات الخارجية التي تزعزع الاستقرار في ليبيا عبر نقل المقاتلين الإرهابيين والأجانب.قال السيسي إن التطرف الذي يعاني منه الجميع لا يجب أن يتحول إلى إساءة للمشاعر أو الأديان.أشار السيسي إلى أن الزيارة فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول سبل إحداث نقلة نوعية في علاقات التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة خاصة الاقتصادية.وقال السيسي إن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط يهدف إلى تعظيم مصالح شعوب دول المنتدي.شدد السيسي على أهمية شمولية الحل السياسي في ليبيا، حيث يظل السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار، وما يستلزمه لمعالجة حقيقية لجذور الأزمة عبر الالتزام الكامل بمقررات الأمم المتحدة ذات الصلة وإعلان القاهرة.وعبر السيسي عن تقديره للبرلمان اليوناني نظرًا لعمق العلاقات الصداقة التي تربط مصر واليوناني على مختلف الأصعدة.ووجه السيسي الشكر على حفاوة الاستقبال والضيافة العظيمة خصوصًا في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.