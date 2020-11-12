كورونا يغلق 93 محلًا ومنشأة في غزة

أغلقت دائرة مباحث كورونا بالشرطة في قطاع غزة اليوم الخميس، 93 محلًا ومنشأة في محافظات القطاع خلال 24 ساعة الماضية لمخالفة إجراءات الوقاية والسلامة.وأوقفت مباحث كورونا غزة 62 من أصحاب المحال المخالفة، وإحالتهم للجهات المختصة توقيف 53 مواطنًا خرقوا قرار حظر التجوال وإنهاء 28 تجمّعًا للمواطنين، مخالفًا لإجراءات السلامة.