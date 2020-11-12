رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 نوفمبر 2020 الموافق 26 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مؤسسة جيتس تقدم 70 مليون دولار إضافية لجهود توفير لقاحات كورونا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:46 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
قدمت مؤسسة جيتس الخيرية، اليوم الخميس، 70 مليون دولار أخرى إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير وتوزيع لقاحات وعلاجات جائحة كورونا، وعبرت عن أملها في أن يتعهد المانحون الدوليون الآخرون بتقديم المزيد.

وقالت المؤسسة إن المبلغ الإضافي عبارة عن 50 مليون دولار لمبادرة كوفاكس بقيادة التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتحصين(جافي)، و20 مليون دولار للتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة الذي يشارك في تمويل تطوير عدة لقاحات لكوفيد-19.

وقالت مليندا جيتس، الرئيسة المشاركة للمؤسسة في بيان: "علينا أن نضمن حصول الجميع على الاختبارات والأدوية واللقاحات عندما تتوفر، بغض النظر عن المكان الذى تعيش فيه فى العالم".

وتابعت: "التعهد الذي قدمناه اليوم يعنى أننا نقترب من الحصول على الموارد اللازمة لمساعدة العالم فى مواجهة هذا الفيروس".

وإلى جانب منظمة الصحة العالمية، يشترك التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتحصين في قيادة برنامج عالمى يُعرف باسم (الوصول إلى أدوات كوفيد-19)، ويهدف إلى تسريع تطوير وإنتاج الأدوية والاختبارات واللقاحات الخاصة بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا والحصول العادل عليها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2020 رابط المجلس الأعلى للجامعات

القبض على المدرس «يوسف هانى» بتهمة الإساءة للنبى محمد

القصة الكاملة لإساءة يوسف هاني للنبي محمد والعقوبة المتوقعة بعد القبض عليه

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 11-11-2020

الصور

image description

مراجعة تراخيص المطاعم العائمة ومراسى شارع النيل بالجيزة

image description

جامعة أسيوط تجري قرعة علنية لتوزيع 480 وحدة سكنية

image description

خطة للتوسع في إنشاء مزارع للثروة السمكية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجدد عقد التعاون المشترك مع شركة مصر للسياحة

image description

قافلة طبية لأهالى مساكن عثمان بـ6 أكتوبر (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

«الصحة العالمية» تحدد شرطًا لانتهاء جائحة كورونا

ما هي مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020 في الوزارات والهيئات بجميع المحافظات

إنفوجراف

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم 12-11-2020.. أمطار في الإسكندرية والوجه البحري

ما هي مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2020 في الوزارات والهيئات بجميع المحافظات

بيع ألماسة وردية نادرة بمزاد في جنيف مقابل 26.6 مليون دولار

بعد «سبوتنيك V».. روسيا تعلن عن عقار جديد لعلاج كورونا

أيام زمان

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

كانت تعاني من فوبيا غريبة.. تفاصيل مرعبة من طفولة عبلة كامل

حامل في توأم.. كيف أنقذ سائق تاكسي عبلة كامل في عبور الطريق؟

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. لحظات كاشفة
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
صفوت البياضي
هل نعيش تحت رحمة القدر أم فى معية خالق البشر؟
المزيد

الثقافة

الفنان على المنسى وفرقة «كردان» فى بيت السحيمى

«أين تذهب هذا المساء».. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

تغريد فياض تتعاقد مع المفكر العربي علي «كلونومانيا»

اليوم.. مناقشة «الأميرة والرجل من العامة» للكاتب محمد إبراهيم طه