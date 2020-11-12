العثور على جثة الطالبة «رحمة» في مياه النيل بالمنيا

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، اليوم الخميس، على جثة الطالبة "رحمة" المختفية منذ 3 أيام، وتم انتشال جثتها من نهر النيل عقب غرقها.تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العميد وائل صديق مأمور مركز شرطة المنيا، من المواطن "م. ر" مقيم بزهرة المنيا يفيد بتغيب نجلته "رحمة"، 13 سنة.وبسؤال والد الطالبة المتغيبة قال إنهم تواصلوا مع زميلاتها، وأكدوا أنهم لا يعرفون شيئًا عنها وأنها لم تصل إلى الدرس، وأكدت أسرتها أنها خرجت منذ ثلاثة أيام.وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الحادث لكشف ملابساته، فيما تم نقل جثة الطفلة إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بدفن جثة الطالبة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الطب الشرعي.