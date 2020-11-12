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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

اختفاء أجنة من رحم سيدة بالأقصر و«الجن» متهم

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:04 ص
اختفاء أجنة من رحم
اختفاء أجنة من رحم سيدة
هدى الأمير
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شهد مستشفى أرمنت الجديد بالجنوب الغربي من محافظة الأقصر، واقعة غريبة من نوعها، بطلتها سيدة بالشهر السادس من حملها، إذ فوجئت الأم بفقد طفليها التوأم من داخل رحمها بعدما استيقظت على إثر رؤية منامية لتستيقظ وتكتشف إصابتها بنزيف، وفقدان الأجنة دون وجود أثر لهما.

وقال الدكتور محمد عز الدين، أخصائي النساء والتوليد بمستشفى أرمنت الجديد، إن "المستشفى كان قد استقبلت سيدة تدعى و.ع.ا، وبفحصها من جانب الدكتور أحمد طلعت نائب بقسم النساء والتوليد، تبين إصابتها بنزيف، وبسؤال المريضة أكدت أنها حامل بالشهر السادس، وأنها تقوم بمتابعة حملها مع أحد الأطباء بمدينة أرمنت، والذي أكد لها أنها حامل بطفلين توأم".

وتابع "عز الدين"، في حديثه لـ"الدستور"، أن السيدة كشفت عن رؤيتها حلمًا ظهرت فيه سيدة تحاول الاعتداء عليها بالضرب، وبعد استيقاظها اكتشفت إصابتها بنزيف، توجهت على إثره للمستشفى، إلا إن المفاجأة تكمن أن فحص السيدة كشف عن عدم وجود أي أجنة بداخل رحمها".

وأشار إلى إن تلك الحالة تعد غريبة من نوعها في الأوساط الطبية، وأن هناك غموضًا يحيط بالواقعة في حاجة ماسة إلى الكشف عن ملابساته، لافتًا إلى أن بعض الأهالي تشككوا في قيام الجن بسرقة الأجنة من داخل رحم الأم.

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