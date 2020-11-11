الإمارات وبريطانيا يبحثان التعاون الثنائي بين البلدين

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية في الشرق الأوسط، الفريق جون لوريمر، العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا، وسبل تعزيز التعاون بينهما.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن ولي عهد أبوظبي والمسئول العسكري البريطاني، بحثا، خلال اللقاء، علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات العسكرية، وسبل تنميتها بما يعزز العمل المشترك بين البلدين.وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة.